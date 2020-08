Thierry Henry: “En la televisión de Estados Unidos me han llamado negro de mier…”

La imagen de Thierry Henry con su rodilla en el piso y su puño derecho en el aire, durante los últimos partidos del Montreal Impact, no fue una voz más en contra de los recientes abusos en contra de la población afroamericana en Estados Unidos, ya que el propio exfutbolista francés ha vivido en carne propia este tipo de discriminación.

Así lo expresó durante una charla en redes sociales con el piloto británico de Fórmula Uno, Lewis Hamilton. Henry se sinceró y narró estos bochornosos episodios que han acontecido a lo largo de su vida.

"En un momento, dije que la gente ya no veía mi color porque jugaba al fútbol, porque era, entre paréntesis, famoso. Pero cuando vine a jugar a Estados Unidos, mi color volvió porque nadie podía reconocerme, dependiendo del Estado en el que nos encontráramos, mi color regresó”, narró.

De hecho, Henry aseguró que lo insultaron en pleno programa. "Me han llamado 'negro de mierda' en vivo por televisión. Es lo que es, lo has escuchado antes, pero esto fue en vivo por televisión, quedé en shock”.

Henry, uno de los mejores jugadores en toda la historia del Arsenal, confesó que “cuando salí de mi vecindario (Les Ulis en París), la gente comenzó a hacerme sentir que no era humano. El color de mi piel era un problema”.

"Crecí en un barrio malo, que en ese momento pensé que era el mejor barrio del mundo porque no podía compararlo con nada. Debido a que había mucha diversidad en mi vecindario, no me di cuenta de que ningún lugar era diferente”, concluyó.

