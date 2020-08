Thomas Meunier: “Me enteré por correo que no tenía que ir más al PSG, un poco cobardes”

Thomas Meunier disfruta de su nuevo reto en el Dortmund, sin embargo, no olvida lo mal que salió del PSG, su anterior equipo.

Y es que Leonardo, director deportivo del club francés, había afirmado que el belga no quería renovar, algo que molestó al lateral derecho.

Ante eso, Thomas Meunier rompió el silencio en el canal ‘RTBF’, y afirmó que: “Que el PSG no se pusiera de acuerdo con el Dortmund no quiere decir que me negara a renovar. Ni llegué a recibir una propuesta, porque primero los clubes tenían que llegar a un acuerdo. Lo que dijo Leonardo no era verdad”.

Además, en tono más enojado, el futbolista belga señaló que “ahora, después de toda esta mierda, lo tengo claro. El PSG no quería que me quedara. Ni siquiera me llamaron para decirme que tenía que dejar de ir. Fue mi agente quien tuvo que averiguarlo por correo, la verdad un poco cobardes”.

