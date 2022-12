‘Tino’ Asprilla: “Crespo no le hacía gol a nadie hasta que empezó a salir con una mujer que le presenté”

El exdelantero de la Selección Colombia volvió a dejar a todos con la boca abierta con una de sus imperdibles anécdotas. Esta vez, se refirió a uno de los máximos goleadores extranjeros de la Serie A y actual técnico de Defensa y Justicia.

Faustino Asprilla, una vez más, volvió a hacer de las suyas en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. Este lunes rememoró su carrera futbolística y contó detalles que muy pocos conocen. En esta ocasión, fue el argentino Hernán Crespo el protagonista de sus historias.

“Cuando yo me fui a Newcastle United (1996), Parma tenía a Crespo, pero el hombre duró como seis meses sin hacer goles. No se los hacía a nadie. Ya la gente lo estaba chiflando, entonces como nosotros teníamos el mismo representante (Gustavo Mascardi), me pidió que fuera a Italia para hablar con él”, afirmó Asprilla.

“Aproveché un fin de semana y me fui para Italia. Llegué y le pregunté si tenía novia y que hace cuánto no se veía con ella. Me contó que desde cinco meses no tenían contacto. Entonces, yo como había dejado una novia en Parma, una paisa que se llama Marcela. La llamé, se la presenté y le dije a Crespo que empezará a salir con ella. Desde ese momento, empezó a hacer goles cada ocho días”, concluyó la curiosa historia el ‘Tino’.

De hecho, al referirse al favor que le pidió su representante de esa época, Asrpilla también reveló que fue él quien recomendó a Juan Pablo Ángel, Mauricio Serna e Iván Ramiro Córdoba al fútbol argentino.

“Yo le dije a Mascardi que ellos tres era muy buenos jugadores. No me hicieron quedar mal. Para que vea que no todo lo que hago es malo”, finalizó.

