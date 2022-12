‘Tino’ Asprilla: “Estuve en medio de una guerra entre carteles, muchas veces me amenazaron”

El exfutbolista recordó este miércoles las épocas más oscuras del narcotráfico en Colombia y la manera en que tocó al balompié de nuestro país.

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, recordó este miércoles el día que René Higuita, entonces arquero de Colombia, le pegó al periodista César Augusto Londoño, en un aeropuerto.

Para Hernández Bonnet, Higuita salvó al comunicador de que un “fanático del arquero” pudiera hacerle algo peor o incluso se atreviera a quitarle la vida.

Al respecto, Faustino ‘El Tino’ Asprilla aseguró que “no había escuchado esa versión, pero es verdad que René Higuita era un intocable en Medellín”.

El lamento de Faustino Asprilla: “De las cosas que me han dolido, una fue fracasar en el Mundial del 94”

Y agregó: “A mí me tocó estar en medio de una guerra entre los carteles, cuando yo no tenía nada que ver. Muchas veces me amenazaron y me encontré con varios muchachos ‘locos’”.

Según trascendió en su momento, al ‘Loco’ Higuita no le gustó un comentario que hizo Londoño y por eso cuando se lo encontró en el aeropuerto lo golpeó.

