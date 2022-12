‘Tino’ Asprilla y una broma que lo marcó: un compañero se la hizo mientras hablaba con Lady Noriega

El exdelantero de la Selección Colombia ha estado muy activo en las redes sociales y este sábado contó varias historias de su vida en Newcastle. Además, habló de sus anécdotas con Hernán Crespo. Imperdibles.

Faustino Asprilla es un libro lleno de historias, su vida profesional fue excelente, pero también tuvo anécdotas por fuera de las canchas que son para reírse constantemente.

Faustino Asprilla y su en vivo de Instagram donde le preguntaron hasta que si era gay

Este sábado, comenzó contando una con la leyenda del fútbol inglés y del Newcastle, Alan Shearer, a quien señaló como el compañero más cansón que tuvo.

Además, el ‘Tino’ se refirió a su vida en Parma, en Italia, donde vivió con el reconocido exjugador argentino Hernán Crespo.

Repase acá las historias de Faustino Asprilla con Alan Shearer y Hernán Crespo:

*Las broma en la que le dañaron los guayos

“Las bromas de los ingleses son pesadas, yo hacía pero luego me iba peor. Una vez a un compañero le puse crema de afeitar en los guayos y yo al otro día fui a entrenar y a mí me mochó los zapatos, las puntas, me quedó de chancla, esas bromas tan pesadas. Aquella vez yo le dije: “Me dañaste los zapatos de mil dólares”, pero es que los manes eran así”.

*Alan Shearer y la broma mientras él hablaba con Lady Noriega

“Alan Shearer fue el más cansón que me tocó como compañero. Una anécdota con él es que íbamos a a jugar contra el Arsenal, en Londres, estamos en el hotel y las habitaciones tenían una puerta para comunicarse, y me tocaba al lado de Shearer, pero yo siempre estaba solo. En esa época estaba de novio de Lady Noriega, y la llamé, tenía la luz apagada, todo apagado, y yo escuchaba un ruidito en la puerta como si alguien estuviera aruñando ahí, pero no le presté mucha atención por lo que estaba en la habitación, y luego escuché que cayó algo, tocaron la puerta, y me asomé y activaron contra mi cara un extinguidor de incendios, yo lloraba y abrí esa puerta y eran todos cagados de la risa. Y yo quedé con un ojo malo y me tocó jugar así”.

*Los compañeros del Newcastle que mientras dormía le tiraron un balde con agua fría

“Otra fue que entró Shearer y otro compañero a mi habitación por la puerta esa que estaba al lado mío y se mete ese man y me tiró un balde de agua fría. Yo estaba profundo y eran cagados de la risa. En esa época me tocó luego llegar a recepción de los hoteles y preguntar cuál era la habitación de Shearer y decir que me pusieran al otro extremo de ese man. Me tocó aprender inglés a la brava, porque no podía putear a nadie, y les hablaba en español cuando me enojaba”.

*La empleada de servicio que tenía y que hizo que a Hernán Crespo le gustara la comida colombiana

“Yo regreso a Parma en 1998, luego de pasar por Inglaterra, yo llego a un hotel y a mí nunca me gustaron los apartamentos, crecí siempre en casa, entonces Crespo me dice: “Yo vivo solo pelotudo, vente pa’ mi casa, te quedas conmigo”. Entonces llegué a la casa de él y estuve como dos meses, luego ya llegó Magdalena (quien le cocinaba, hacía el aseo) y pues los argentinos son de asados, allá no son de arroz, pero Magdalena nos empieza a hacer comida colombiana y Crespo se lo comía, el man era feliz comiendo papa chorreada”.