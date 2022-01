"Todavía hay Mayer para rato": Candelo desmintió una información falsa sobre su estado de salud

El exjugador Mayer Andrés Candelo publicó, este miércoles, un video en sus redes sociales para desmentir una información falsa que se estaba difundiendo en los últimos días, que aseguraba que el volante con paso en Deportivo Cali, Millonarios y otros clubes, estaba internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, a causa de estar contagiado de COVID-19.

"Hola amigos, soy Mayer Cándelo, quiero informarles que todo lo que anda en redes sociales y por todos los medios es mentira. No sé la persona desocupada o malintencionada que anda publicando, desde el viernes, de que yo estaba en la UCI, que estaba entubado, que me había muerto. Todo eso es mentira", inició diciendo Mayer.

Luego, el exjugador de 44 años dio un parte de tranquilidad sobre su salud: "Gracias a Dios estoy bien de salud. Estoy tranquilo, estoy bien en mi casa, no estoy enfermo de nada, ni operaciones del corazón, ni nada como andan publicando. Entonces quería hacer este videito para que no se dejen engañar de la gente que anda haciendo vídeos o diciendo cuentos que no son. Chao amigos, todavía hay Mayer para rato, estamos llenos de salud gracias a Dios. Se les quiere mucho a todos".

