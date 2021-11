Todo está listo para el Mundial de Clubes: confirmadas las fechas y clubes que irán por el título

El Mundial de Clubes 2021 se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero de 2022, según ha decidido el buró de la FIFA, horas antes de que se celebre el sorteo en Zúrich.

En el torneo participarán los equipos Al Hilal (KSA, ganador de la Liga de Campeones de Asia); Al Ahly (EGY, ganador de la Liga de Campeones de África); Monterrey (MEX, ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf); Palmeiras (BRA, ganador de la Copa Libertadores); Auckland City (NZL, elegido por el Ejecutivo de la OFC por la cancelación de la Champions de Oceanía por la covid); Chelsea (ING, ganador de la Liga de Campeones europea); y Al Jazira (EAU, ganador de la Liga Árabe del Golfo).

La FIFA también ha confirmado el formato, las fechas y además se sortearon los cruces y cada uno de los equipos conoció su camino para gritar campeón, con interesantes duelos.

Primera Ronda

Al Jazira vs. Auckland City

Segunda Ronda

Al Ahly vs. Monterrey

Segunda Ronda

Al Hilal vs. (Al Jazira vs. Auckland City)

Semifinal 1

Palmeiras vs. (Al Ahly vs. Monterrey)

Semifinal 2

Chelsea vs. Al Hilal vs. (Al Jazira vs. Auckland City)