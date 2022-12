"Todo mi país me espera": Emmanuel Adebayor

El delantero de 32 años espera ser protagonista con la selección de Togo, que comparte el Grupo C junto a Congo, Costa de Marfil y Marruecos, en la Copa de África.

Por el momento, Togo dio una de las primeras sorpresas del torneo africano, logrando empatar 0-0 en su debut ante la selección defensora del título, Costa de Marfil.

- Jugó hasta el minuto 89 en el partido ante Costa de Marfil. ¿Se ve capaz de aguantar tanto después de muchos meses sin competir?

Sí, por supuesto, por todo lo que he hecho en los últimos meses en mi país con el entrenador y el preparador físico. Es verdad que, afortunada o desafortunadamente, no estaba en la televisión y la gente no me veía. Sinceramente, he hecho una gran preparación. Era muy, muy difícil. Lo hacía todo: 15x15 (ejercicios fraccionados muy cortos), 'box-to-box' (de área a área), ejercicios de finalización ante el arco rival, aceleraciones en solitario. Pero bueno, al final de cada jornada sabía la competición que tenía por delante. Me he preparado para esto. Lo habéis visto contra Costa de Marfil, estuve más o menos bien.

- Con ese buen resultado, ¿cree que Togo, que se clasificó in extremis para la CAN-2017, puede a partir de ahora ser tomado en serio?

Ahora ha cambiado la imagen de Togo. Mi objetivo no es que sólo se hable de Adebayor, sino que se hable de Togo también. La preparación ha ido muy bien. Quiero dar las gracias al gobierno, que ha hecho un esfuerzo. Esta vez no hemos tenido problemas de equipamientos o de primas. Todo se ha solucionado a tiempo. Sólo tenemos un objetivo, que es hacerlo bien. Todos están apoyándonos, ahora nos toca jugar, disfrutar y hacer disfrutar.

- Es el último gigante de la generación africana 2000-2010 (Samuel Eto'o, Yayá Touré, Didier Drogba...) que continúa en su selección. Los jugadores jóvenes de esta CAN-2017 dicen que le admiran. ¿Qué le supone todo esto?

Siempre es bonito que te admite otro futbolista. ¡Es algo enorme! Me acuerdo de mi primera CAN en 2002, veía a Rigobert Song, Patrick M'boma... Para mí eran dioses. Hoy hay jóvenes que me miran de esa forma, así que sólo puedo estar contento. Me corresponde a mí demostrar en el campo que sigo siendo Adebayor, un futbolista que ama este deporte. Formar parte de los jugadores más experimentados (de la CAN-2017) es algo que llega al corazón. Me siento bien, aunque emocionalmente sea dura. Mis compañeros de equipo me miran. No voy a decir que soy un icono, pero soy un líder. Tengo que demostrar a mis compañeros de equipo que pueden confiar en mí.

- Lleva sin club desde hace seis meses. Brillar en la CAN, en pleno mercado de enero en el fútbol europeo, ¿sería un buen momento?

No estoy aquí para probar nada a nadie. Estoy aquí para jugar, disfrutar y para defender los colores de mi país. Después, todo lo que venga...

- ¡Su teléfono móvil debe arder en estos momentos...!

En estos momentos mi teléfono está apagado (risas). Estoy concentrado en la CAN, veremos después qué pasa, con tranquilidad.

Adebayor lleva seis meses sin ser parte de algún equipo de fútbol, pero esto no es impedimento para que él sea parte de su selección.