Todo por un 'like': PSG sancionó a Adrien Rabiot por darle 'me gusta' a un video de Patrice Evra Adrien Rabiot, jugador del PSG, fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de seis días por el "like" (me gusta) que dio a un vídeo de Patrice Evra tras la derrota del PSG ante el Manchester United en la Liga de Campeones el 6 de marzo.