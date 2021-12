¿Todos atentos en el fútbol colombiano? Germán Cano terminó su contrato con Vasco da Gama

El Vasco da Gama, que este año fracasó en su intento de regresar a la primera división del fútbol en Brasil, anunció este lunes que concluyó sin éxito las negociaciones para extender el contrato del delantero Germán Cano, el máximo goleador argentino en la historia del club.

Cano, cuyo contrato concluye el 31 de diciembre, es el principal jugador y goleador del club de Río de Janeiro desde hace dos años.

El ídolo de los hinchas era considerado indispensable para la temporada de 2022, cuando el conjunto intentará nuevamente su regreso a la división de elite del Campeonato Brasileño.

El club informó en un comunicado en sus redes sociales que las negociaciones con Cano para extenderle el contrato fueron concluidas sin éxito este lunes por mutuo acuerdo y que el delantero podrá fichar por cualquier otra entidad a partir de enero.

"Germán Cano llegó a Brasil en enero de 2020 y no tardó mucho en ganarse el apoyo de los hinchas. Su relación con el club se fortaleció hasta el punto que el argentino ingresó al selecto club de los ídolos del Vasco", afirmó el club en su mensaje de despedida.

La nota recuerda que, en 101 partidos jugados anotó 43 goles, que lo convierten en "el mayor goleador extranjero del Vasco en el siglo XXI", y en el segundo mayor entre los extranjeros en la historia del tradicional conjunto de Río.

Las negociaciones para renovar el contrato fracasaron debido a que, ante la imposibilidad de regresar a la primera división, el club decidió reducir costos con la plantilla en 2022 y le ofreció un salario menor al delantero.

Por el mismo motivo ya abandonaron el Vasco da Gama en las últimas semanas los zagueros Walber y Ernando, el lateral derecho Zeca, los volantes Andrey, Michel y Rómulo, y los delanteros Léo Jabá e Morato.

Cano también publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse del club y de los hinchas, y agradecer por el apoyo incondicional en sus dos años de contrato.

"No puedo dejar de referirme a mis compañeros de equipo. No logramos alcanzar nuestro principal objetivo, y hasta quedamos distantes de lograrlo, pero trabajamos incansablemente para ello. Lamento mucho que no hayamos conseguido recolocar al Vasco en su debido lugar", dijo.