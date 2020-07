Toni Kroos se destapó ante la situación de Gareth Bale: “Es algo insatisfactorio para todos”

No es un secreto, Gareth Bale vive una situación tormentosa en el Real Madrid. La falta de juego, sus declaraciones, el cortocircuito con Zinedine Zidane y sus acciones fuera de la cancha; han traído repercusiones en el vestuario blanco.

Así lo aseguró el propio futbolista Toni Kroos, durante una entrevista en Alemania con ‘Sky’. “No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos”.

“Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil”, completó.

Más allá de eso, Kroos fue enfatico en asegurar que dentro del Real Madrid todos se llevan bien y el ambiente no ha sido tenso, como en muchas ocasiones se ha asegurado.

“Ciertamente no es tanto como parece. Todo está bien dentro del equipo. Conozco bien a Bale desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos”, finalizó.

