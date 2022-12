Toni Kroos: "Yo no sé si le recomendaría a un jugador que saliera del armario”

El jugador alemán del Real Madrid se refirió a la homosexualidad en el fútbol y tuvo dudas a la hora de opinar si un compañero le pudiera un consejo en ese aspecto.

Toni Kroos, una de las figuras del Real Madrid, concedió una entrevista a la Revista 'GQ' en la que le preguntaron sobre la homosexualidad y en ese aspecto argumentó que cada persona debe tener sus libertades en la vida.

“El sentido común me dice que todos deberíamos poder vivir en plena libertad, de eso no hay duda. Pero no sé si le recomendaría a un jugador que saliera del armario”, explicó el alemán, relacionando el tema con su profesión de futbolista.

Pero el también hombre de la Selección de Alemania fue más allá en su opinión y comentó que "a menudo se usan ciertas palabras en el campo y, teniendo en cuenta las emociones que se experimentan en las gradas, no puedo asegurar que (ese jugador) no terminara siendo insultado o menospreciado”.

"Estoy seguro de que un jugador, si decide dar este paso, recibiría el apoyo de muchos equipos. Pero dudo que esto suceda frente a los seguidores rivales”, finalizó Kroos dándole cara a un tema tabú en el mundo del fútbol.

