Top 9: Jugadores que fueron de Selección Colombia y perdieron terreno rumbo a Rusia 2018

Desde inicios de 2012, cuando el timonel argentino asumió las riendas del combinado patrio, han pasado futbolistas que fueron importantes en este proceso, sin embargo, se han ido diluyendo para los planes del DT José Pékerman.

Tras seis años de trabajo con la Selección Colombia bajo el mando de José Pékerman, en donde se consiguieron los cupos a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, varios futbolistas cedieron terreno y quedaron relegados a un segundo plano en cada una de las convocatorias oficiales.

Las últimas ausencias que generaron inquietud y hasta polémica se dieron con los casos de Teófilo Gutiérrez y Jeison Murillo, quienes tuvieron oportunidades en el pasado con el selecccionado colombiano, pero que perdieron posibilidades de ir al Mundial de Rusia 2018.

Acá repasamos algunos casos de futbolistas que ya no parecen estar en el abánico de posibilidades del profesor Pékerman.

Teófilo Gutiérrez: el delantero barranquillero de 32 años fue muy importante para la Eliminatoria de cara a Brasil 2014, en donde marcó seis goles. Ello le permitió disputar el evento en Suramérica, convirtiendo un gol. Pese a que fue llamado de nuevo a una convocatoria a finales del año pasado con miras a Rusia 2018 y que se dio su regreso al Atlético Junior para buscar continuidad, su presencia en el Mundial no es tan clara como en otros tiempos.

Jeison Murillo: con 25 años, el oriundo de Cali comenzó perfilándose como uno de los zagueros de confianza de Pékerman, jugando cuatro partidos de Eliminatorias en 2015 y otros cuatro en 2016, pero en 2017 pasó en blanco, por lo que el exjugador del Inter de Italia y ahora en el Valencia, de España, tendría que apoyar a la Selección como un hincha más.

Dorlan Pabón: comenzó como una buena opción para la Eliminatoria a Brasil, sin embargo, solo disputó cinco juegos en donde anotó dos tantos. Rumbo a Rusia, el paisa de 30 años no estuvo en ninguna convocatoria pese a su buen nivel en Monterrey, de México.

Stefan Medina: es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia, sin embargo, para la Eliminatoria de Brasil tan solo disputó dos partidos y no fue llevado a la máxima cita del balompié. La historia casi que se repitió con el exjugador de Nacional para este Mundial, ya que solo disputó tres juegos por los que es muy complicado que sea incluido en la lista final.

Fredy Guarín: otro de los futbolistas que jugó un gran papel para la clasificación al Mundial 2014 y posterior actuación, fue el nacido en Puerto Boyacá. No obstante, su ida al fútbol chino hizo que su papel en la escuadra 'cafetera' pasara a un segundo plano. En esta Eliminatoria tan solo jugó en 2015 contra Perú y Uruguay.

Dayro Moreno: el delantero goleador repite la historia de los artilleros que no rinden con sus selecciones. A sus 32 años, el ariete no ha tenido mayor trascendencia con Colombia, hace cuatro años disputó tres partidos de Eliminatorias (Bolivia, Argentina y Venezuela) y su actuación no le alcanzó para ganarse su tiquete a Brasil. El panorama ahora es más oscuro, ya que estuvo tres veces en la banca de suplentes, pero no disputó juegos, situación por la cual se vislumbra que no estará en Rusia.

Farid Díaz: el lateral izquierdo, de 34 años, que actúa con Olimpia de Paraguay, tuvo un inicio de Eliminatoria prometedor, en total disputó ocho partidos, pero tan solo uno de ellos fue en 2017, por lo que ha perdido su puesto en franca lid con Frank Fabra. Su presencia en Rusia es incierta e incluso Pékerman explora opciones en su puesto con Johan Mojica.

Daniel Torres: es otro de los jugadores que en 2017 no vivió un buen año a nivel de Selección Colombia. Tan solo disputó 24 minutos frente a Ecuador en condición de visitante, de ahí para atrás, jugó en seis oportunidades, situación que deja al deportista de 28 años más afuera que adentro de la lista definitiva para enfrentar la Copa del Mundo en Rusia.

Eder Álvarez Balanta: una de las promesas en la zaga de Colombia, ha venido perdiendo terreno frente a otros defensas como Yerry Mina y Davinson Sánchez. Con 25 años, el hombre que milita en el Basilea, de Suiza, se ha convertido en suplente habitual. Tan solo disputó un partido contra Argentina en 2016 y en siete oportunidades fue una alternativa en el banco.