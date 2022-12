Tremendo susto que se pegó un histórico arquero de Boca Juniors: ¡corazón valiente!

Se trata del argentino Roberto Abbondanzieri, quien reveló que hace dos meses tuvo que encarar una operación coronaria por un soplo, que tenía desde hace un buen tiempo.

“Me operé del corazón, hace un tiempo tenía un soplo, ya con la selección. Se me estaba rompiendo la válvula mitral y yendo mucha sangre por los pulmones. Cuando vine de Chile me hice un estudio y me dio mal. Iba hablando con Martín (Palermo), quien era el único que sabía", contó este viernes 'El Pato' Abbondanzieri, exarquero que dejó su historia en Boca Juniors y que además defendió los colores de la Selección Argentina.

"Ahora estoy todo abierto en el pecho y no voy a poder hacer vida tan normal. Estoy habilitado para manejar y para trabajar pero no para hacer fuerza”, agregó el argentino, en declaraciones entregadas al diario 'Olé' de su país.

Abbondanzieri después de retirarse en el año 2010 jugando para Internacional, de Brasil, se dedicó a algunos temas de automovilismo y recientemente estaba de asistente de Martín Palermo, en el cuerpo técnico del Pachuca, de México.

A ver cuándo me podía operar y gracias al hermano de Schelotto porque trabaja en la Favaloro, donde me operé”.

