Tremendos sustos para Lionel Messi, en Argentina vs. Jamaica, por hinchas que invadieron la cancha

¿Quién no quisiera una foto, un autógrafo o un recuerdo con Lionel Messi ? De seguro, ese debe ser el sueño de la mayoría de aficionados del fútbol en el mundo y, por eso, algunos son capaces de hacer lo que sea, con tal de hacerlo realidad. Sin embargo, muchas veces no miden las consecuencias y no son conscientes de lo que puede llegar a pasar.

En esta ocasión, en medio del partido preparatorio, entre la Selección Argentina y Jamaica, se presentaron dos situaciones particulares y que llamaron la ateción de todos. Y es que, a pesar de que 'la Pulga' empezó en el banco de suplentes, tan pronto saltó al terreno de juego, la afición presente en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, enloqueció.

El hombre del PSG ingresó a la cancha, en reemplazo de Lautaro Martínez, al minuto 56. Cuando transcurría el 63', un hincha invadió el campo, emprendió una larga carrera y buscó al 'Enano'. Pero no logró su objetivo, ya que fue detenido por los de seguridad, quienes lo atraparon y evitaron que pudiera tomarse una foto con el astro argentino.

Pero no fue el único susto que se llevó Lionel Messi. Luego de haber anotado uno de sus goles y tras celebrar, un aficionado lo sorprendió por la espalda, con un marcador en su mano, pidiéndole que le firmara la espalda. En ese momento, los de seguridad volvieron a aparecer y capturaron al hombre, pero sin percatarse de que alcanzaron a golpear a 'la Pulga'.