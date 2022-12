‘Tren’ Valencia: “No le temo al coronavirus, yo ya no llevo el mismo estilo de vida”

El exfutbolista vallecaucano, quien desde hace un tiempo sufre de diabetes, está en compañía de sus padres, cumpliendo con la cuarentena decretada por el gobierno nacional para evitar la propagación del virus.

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, otrora delantero de la Selección Colombia y el Atlético de Madrid, entre otros equipos, atendió este jueves a GolCaracol.com desde su natal Buenaventura y dijo que no le teme al coronavirus.

“Lo que pasa es que yo ya no llevo ese estilo de vida que tenía antes, soy una persona que estoy en mi casa, ya voy pa’ unos cuatro años que no conozco una discoteca. Todo depende de lo que uno quiere vivir, si uno sigue desordenado, es obvio que más fácilmente va a caer en esa crisis”, le dijo Valencia a este portal.

Cabe recordar que el COVID–19 afecta, sobre todo, a las personas mayores y con enfermedades previas, y ‘El Tren’ desde hace algún tiempo sufre de diabetes.

Incluso hace dos años estuvo hospitalizado en la clínica San Juan de Dios, de Cali, después de presentar los niveles de azúcar seis veces más altos que los de una persona normal.

“Me estoy tomando mi medicamente normal, yo como mucho la hoja de la guanábana, ahora estoy tomando muchos otros medicamentos buenos, pero puras plantas. Entonces con esas cosas me sostengo y con mis pastillas, todos los días me tengo que tomar una pastilla”, agregó.

Sobre la cuarentena impuesta por el gobierno colombiano, que irá hasta el 13 de abril próximo, el nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, aseguró que se debe obedecer por el bien de todos en el país.

“A uno le hace falta su fútbol, a uno le hace falta de vez en cuando salir, pero si ya el presidente habló que tenemos que estar aquí 18 días para tener un mejor resultado, los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo. Esa una situación que nos toca a todos”, manifestó.

Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, en Colombia hay 491 casos confirmados con coronavirus, 6 personas han fallecido a causa de este virus y 8 lograron recuperarse.

Por último, Valencia Mosquera, de 52 años, se refirió a la propuesta de varios clubes de reducir un porcentaje del salario de los jugadores, antes la crisis económica que vive el fútbol colombiano por la pandemia.

“Creo que el jugador de fútbol en esa parte tiene que ser inteligente porque es una crisis mundial, ellos tienen que ser conscientes que no depende de los directivos, eso es algo que tienen que entender. Hay jugadores que no cobran el mismo dinero que cobran otros. Se tienen que poner de acuerdo todos”, expresó.

“Si no entra dinero, es obvio que tienen que bajar para que lo clubes hagan su esfuerzo y puedan pagar. Si la empresa no está funcionando, uno no puede cerrarse y decir ‘a mí me tienen que pagar’”, concluyó.

