Triste noticia: traductor de Marcelo Bielsa en Leeds United también se irá del club

Marcelo Bielsa no continuará al frente de Leeds United; el técnico argentino fue despedido del club tras una seguidilla de malos resultados que tenían el equipo peleando el descenso.

Tras la salida del estratega, no solo será él quién partirá de la institución, sino también consigo parte de su equipo de trabajo durante su estadía en territorio inglés.

Tal es el caso de Andrés Clavijo, traductor del 'gaucho' durante el tiempo que este dirigió al equipo que ahora disputa la Premier League.

El colombiano dedicó unas palabras a la afición tras conocerse su no continuidad: "Gracias por los abrumadores mensajes de apoyo. Me entristece informar que yo también dejaré el club junto con Marcelo y el resto de su personal. Han sido 2 años increíbles en el club. Me trataron como uno de los suyos desde el primer momento, y estoy inmensamente agradecido por eso. El club y la afición siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Gracias a todo el personal, jugadores y fanáticos por algunos recuerdos inolvidables", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Leeds United?

El conjunto, que ya no es dirigido por Marcelo Bielsa, enfrentará el próximo sábado 5 de marzo a Leicester City, desde las 7:30 de la mañana, en juego válido por la Premier League.