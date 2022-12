Triste y avergonzado se sintió 'Chicharito' por los 'ataques' a Juan C. Osorio

Javier Hernández, una de las estrellas del fútbol de México, rechazó la grosería y los ataques de los hinchas en contra del técnico colombiano, tras la eliminación de la Copa de Oro.

'Chicharito' Hernández se manifestó este martes con respecto a la tormenta que se armó en México, después de haber sido eliminados de la Copa Oro a manos de Jamaica y que tiene en el 'ojo del huracán' a Juan Carlos Osorio.

En su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que comentó que "es increíble. Estoy sin palabras al ver el video sobre la llegada del Profe Osorio a México. Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún, me dio mucha tristeza".



De esa forma, Hernández dejó en claro que apoya al seleccionador mexicano, pese a las críticas.

Acá el texto completo publicado por el jugador West Ham, de Inglaterra.

