Tulio Gómez oficializó su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca

Tulio Gómez, el máximo accionista del club de fútbol América de Cali, ha confirmado públicamente que se lanzará como candidato a la Gobernación del Valle del Cauca en Colombia. Durante varios meses, se habían rumorado sus aspiraciones a la alcaldía de Cali, pero finalmente optó por postularse como gobernador.

El anuncio oficial tuvo lugar en un evento público en Santiago de Cali, que también se transmitió en Instagram. A través de su cuenta de Twitter, Gómez lanzó un mensaje contundente a sus competidores políticos, afirmando que con su entrada en la política, el tiempo de la corrupción ha terminado.

"El tiempo de la corrupción se acabó, me complace comunicarles mi decisión de participar como candidato a gobernador por el #ValleDelCauca", dijo el máximo accionista del cuadro 'escarlata'.

Asimismo, Tulió Gómez sorprendió con un curioso y llamativo eslogan de su campaña es "Vamos a sacar al Valle de la 'B'", haciendo referencia al pasado del equipo de fútbol América de Cali, que estuvo en la Primera B del fútbol colombiano entre 2012 y 2016. Gómez busca utilizar su experiencia en el club de fútbol para simbolizar la superación de dificultades y llevar al Valle del Cauca hacia una nueva etapa.

En cuanto a la elección del partido político con el cual se postulará, Gómez mencionó que ya cuentan con varios avales y que buscarán un partido que no tenga corrupción ni politiquería. Su objetivo es que su candidatura sea una representación cívica y no esté vinculada a ningún partido en particular, sino que sea una gobernación para todos y de todos.

Gómez, quien se aventura por primera vez en la política, ha dejado claro que su enfoque será transparente y libre de corrupción. Asegura estar "inhabilitado para robar", enviando un mensaje directo a la clase política establecida y prometiendo una gestión que se aleje de prácticas cuestionables.

“Será una gobernación cívica, donde no estaremos marcados por x o y partido. Esta será una gobernación de todos y para todos”, agregó Tulio Gómez.

Con su experiencia empresarial y deportiva, Tulio Gómez busca ofrecer una propuesta fresca y diferente para la gobernación del Valle del Cauca, promoviendo una visión cívica y de servicio a la comunidad en su incursión en el mundo de la política.