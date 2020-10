Un éxito de audiencias en las transmisiones del Gol Caracol en los juegos de Selección Colombia

La Selección Colombia inició su camino en la Eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022 con dos emocionantes partidos que se robaron la atención de los televidentes. Los encuentros frente a la selección venezolana y chilena promediaron un 68.3% de share y un 23.8% de rating, lo que significa que, de cada 100 personas, 68 estaban conectadas con la transmisión del Gol Caracol.

Además, la transmisión de los partidos entre Uruguay vs Chile, Argentina vs. Ecuador y Ecuador vs. Uruguay arrojó resultados igualmente positivos al alcanzar un promedio de 38.9% de share y 9.4% de rating personas.

Preocupa la lesión de Stefan Medina en el club Monterrey de México

En general, la trasmisión de los 5 partidos de la primera fase de las Eliminatorias Sudamericanas alcanzó un 53.9% de share y un rating de 15.4%.

De esa forma se finalizó la primera y segunda fecha que ubicó a la tricolor en el tercer puesto de la tabla de clasificación con 4 puntos.

Por su parte, cada uno de los dos partidos de la Selección Colombia fue visto por casi 600.000 personas a través de la plataforma digital www.golcaracol.com.

Publicidad

El camino a Catar apenas comienza y el equipo del Gol Caracol conformado por Javier Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales, Rafael Dudamel, Ricardo Orrego, Pepe Garzón y Norberto Peluffo se encuentra listo para llevarle a los televidentes los pormenores, las incidencias y las emociones de las dos nuevas fechas que se disputarán en noviembre.

Acompañe a la Selección Colombia en su camino al Mundial de Catar 2022 con el sello del Gol Caracol. Siga la transmisión a través de la pantalla principal de Caracol Televisión.