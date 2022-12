Un golazo en el Chelsea al coronavirus: Hudson-Odoi superó la enfermedad

Desde Inglaterra llegaron buenas noticias este lunes, después de conocerse el reporte médico del joven jugador de los 'blues'.

“Nos complace informar que Odoi ahora se siente bien y vuelve a su estado habitual después del período de autoaislamiento requerido después de que dio positivo por COVID-19”, indicó un comunicado del Chelsea, de Inglaterra, publicado en las últimas horas.

Con el fin de seguir haciendo claridad con respecto al estado del joven extremo inglés se agregó que "además de sentirse bien, Odoi está trabajando duro entrenando en casa para desarrollar y mantener su estado físico, al igual que el resto del equipo de Chelsea”.

El futbolista también dio su parte positivo. “Como sabrán, tuve el virus durante los últimos días, del que me he recuperado. Seguí las pautas de salud y me aislé de todos durante la semana", aseguró Odoi.