Un grande dice adiós al fútbol: Diego Forlán anunció que se retira a sus 40 años

El martes, el uruguayo informó que se retira del fútbol, luego de llevar un año sin jugar y a pesar de tener ofertas de varios equipos para que siguiera activo en el balompié.

El futbolista Diego Forlán, uno de los más importantes en la historia de Uruguay, anunció este martes su retirada del fútbol profesional a sus 40 años, luego de más de un año sin jugar.

"He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol", dijo Forlán durante una entrevista brindada al noticiero uruguayo Telemundo.

El exfutbolista afirmó que no fue una decisión fácil ya que hasta hace pocas semanas seguía recibiendo ofertas para unirse a clubes.

Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como Independiente de Argentina, Peñarol de Uruguay, Inter de Brasil, Atlético Madrid y Villareal en España, Manchester United en Inglaterra o el Inter de Milán.

Ganador del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, del Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005, Forlán deja un legado para el fútbol uruguayo y sudamericano.

Si bien aseguró que está planeando un partido de despedida para jugar en Uruguay, evitó dar más detalles.

Además, señaló que buscará que su despedida destaque su trayectoria defendiendo a la Celeste, donde encabezó a aquel plantel que se quedó con el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y que ganó un año más tarde la Copa América 2011 jugada en Argentina.

"La verdad que el cariño después de lo que fue el 2010, marcó antes y un después. El cariño de la gente hasta el día de hoy me lo sigue mostrando. Por adelante de todo, Uruguay es lo más grande que hay", expresó el goleador.

Sobre su trayectoria, Forlán enfatizó que superó lo que soñaba de niño y todavía hoy le cuesta asimilar todo lo que consiguió.

"Lo vivo con mi sobrino, que me dice 'Diego vos tenés las mismas copas que tiene Messi y Cristiano Ronaldo' y yo obviamente que se que las tengo pero no agarraba la noción de lo que me estaba diciendo", contó Forlán.

El palmarés del uruguayo en clubes incluye la Premiere League la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League, la Supercopa, entre otros campeonatos.

Respecto a sus últimos pasos en el fútbol, siendo campeón con el equipo del que es aficionado, el Peñarol, y luego con cortos pasajes en India y Hong Kong, Forlán dijo que le hubiese gustado terminar su carrera retornando al conjunto uruguayo.

"Hubiera sido lindo para poder cerrar la carrera en Peñarol pero las cosas no se dieron y lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones y no se pudo dar pero me hubiera encantado", añadió.

De no ser en el aurinegro, solo le hubiese gustado hacer un último pasaje en equipos donde dejó huella como el Atlético Madrid, Manchester o Villareal, pero sabía que ahí ya no era posible llegar.

Entre los saludos que recibió estuvo Luis Suárez, quien le mandó un video agradeciéndole por los momentos compartidos tanto dentro de la Celeste como fuera del campo de juego.

"Como uruguayo, como niño que fui, como ídolo que te tuve, agradecerte todo lo que le has dado a nuestra selección, un jugador único que tuvo la selección, que marcó una historia y eso como uruguayos nos tenemos que sentir orgullosos", expresó Suárez.

Ahora, Forlán tiene como objetivo comenzar su carrera como entrenador y aseguró que esperará por ofertas que lo seduzcan tanto a nivel deportivo como familiar.

Aunque todavía no comenzó su trayectoria, ya tiene claro que dirigirá junto a su hermano y que tiene dos sueños: estar en los banquillos del Peñarol y de Uruguay.