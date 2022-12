Un VAR muy polémico: en México, siete minutos revisando una jugada que dejó varias dudas

Chivas venció este domingo al Toluca, que contó con el colombiano Felipe Pardo, y que vio invalidado un gol tras dos revisiones del VAR.

En un encuentro que dará mucho de qué hablar, Chivas y Toluca fueron testigos de cómo el videoarbitraje se convirtió en el protagonista del partido tras revertir una anotación luego de siete minutos de análisis.

Publicidad

La polémica se desató en el 74', luego de que Alan Pulido convirtiera para Chivas al minuto 57, cuando el argentino Enrique Triverio conectó un remate de cabeza que el portero Raúl Gudiño desvió con la pierna.

Vea acá: Colombia buscará frente a Bolivia su primera victoria en el Sudamericano Sub-20

Y la jugada más polémica hasta día de hoy con el VAR en la LigaMX es la que se dio en el @Chivas vs @TolucaFC . Para muchos no fue gol y para otros si lo fue, ¿Cuál es tu opinión? Video Cortesía @chivastvmx pic.twitter.com/PwvXnV2Lle — Aldo Lara (@aldolara21) January 21, 2019

El balón se paseó sobre la línea de meta y la rebasó casi por completo, pero el efecto hizo que volviera a quedar sobre la línea de cal y eso permitió que Gudiño se lanzara para sacarlo.

Publicidad

Jorge Pérez Durán, árbitro del encuentro, validó primero el gol de los 'diablos rojos', pero recibió la sugerencia de revisar la jugada con el VAR y aceptó hacerlo ante los reclamos del argentino Hernán Cristante, director técnico del Toluca.

Vea también: Los ídolos del ‘Toro’: Duván Zapata y su relación con Drogba, Ibrahimovic y Adriano

Publicidad

El colegiado invalidó el gol, pero se le volvió a pedir que revisar el video. Así lo hizo, ahora ante las quejas del paraguayo José Cardozo, entrenador del Guadalajara.

Tras la segunda revisión, el árbitro mantuvo su decisión de invalidar el gol y el marcador se mantuvo 1-0 hasta el final.

"Con todo lo que pasó es sorprendente, hasta increíble, con toda la tecnología que hay hoy en día en México, que se está utilizando. No es favorable porque no pido sacar provecho de nada, quiero que sea justo. Que se tomen esas decisiones no es solamente de una persona, de varias, molesta, te saca de lo que estás enfocado en el trabajo que tienes que hacer", afirmó Triverio. ¿Fue o no fue gol?

⚽🎥 Con esta toma, queremos seguir leyendo sus opiniones. #SiempreDiablos pic.twitter.com/vhWoWzcyN2 — Toluca FC (@TolucaFC) January 21, 2019

Publicidad