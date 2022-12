Una anécdota imperdible: “Ronaldinho me dio su camiseta y me dijo que no le pegara más” Una anécdota imperdible: “Ronaldinho me dio su camiseta y me dijo que no le pegara más”. ​​​​​​​Pablo Álvarez, jugador argentino, contó dos historias insólitas en su paso por el fútbol europeo. Una fue con exfutbolista brasileño y otra con Messi.