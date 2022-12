Una Inglaterra rejuvenecida disputará el Mundial de Rusia 2018

A seis meses de la Copa Mundo, el técnico Gareth Southgate, le apuesta la juventud de Dele Alli y de Harry Kane para mejorar el desempeño del seleccionado inglés en este torneo.

"Está todavía en obras", antes o después de cada partido, sea Malta o Brasil, juegue mejor o peor, desde su llegada al banquillo de los Tres Leones, hace algo más de un año, Southgate se ha escudado en esta frase.

Tras volver del Mundial de Brasil 2014 sin ninguna victoria y eliminada por Islandia en la Eurocopa de Francia 2016, Inglaterra quedó ridiculizada por la salida de su nuevo seleccionador Sam Allardyce, apenas dos meses después de que llegara al puesto en septiembre de 2016.

Entonces apareció Southgate, antiguo jugador a cargo del equipo Sub-21, la apuesta por la juventud de la Federación Inglesa.

El nuevo técnico no ha tenido complejos en lanzar a 14 debutantes en 14 partidos internacionales, sacrificando en ocasiones la cohesión del grupo, que no posee figuras en cada una de las posiciones del once inicial.

Excepto el lateral Kyle Walker, los centrales John Stones y Gary Cahill, los medios Eric Dier y Dele Alli, así como su delantero estrella Harry Kane, el resto no parece insustituible. Por lo que hay muchas plazas en juego en la plantilla que acudirá al Mundial.

"No tenemos un gran número de jugadores en categoría absoluta. Solo podemos elegir entre 70 jugadores del campeonato y algunos de ellos ya no están en nuestros planes, por lo que debemos mirar con los que vamos a contar en los próximos años", señaló Southgate tras empatar sin goles en un amistoso ante Alemania.

Silbidos y bromas

La clasificación de Inglaterra al Mundial no ha ofrecido muchas respuestas al seleccionador. El equipo terminó invicto e imbatido, pero el grupo no presentaba demasiada dificultad, con Eslovenia, Eslovaquia, Malta, Lituania y Escocia.

En el terreno, el juego inglés no deslumbró a aficionados y especialistas.

"Están muy bien organizados, en juego de transición es uno de los mejores equipos actuales. La presión, la capacidad para replegarse y la velocidad de transición son ahora su marca de fábrica", dijo sin embargo el seleccionador alemán Joachim Löw.

A pesar de que Southgate ha pretendido que sus jugadores sean valientes con el balón, Inglaterra se muestra a menudo poco fluida y sin ideas en ataque.

El apoyo popular a la selección ha bajado hasta el punto de jugar ante Eslovenia (1-0) a principios de octubre en un Wembley medio vacío. Incluso los jugadores fueron silbados.

Southgate sigue buscando la buena fórmula. En principio concentrado en una defensa de cuatro durante la clasificación, optó por jugar con tres centrales en los empates sin goles ante Alemania y Brasil, en noviembre, un dispositivo que podría continuar en Rusia.

La satisfacción para el seleccionador, haber encontrado la seguridad defensiva. Su equipo fue el menos goleado en la clasificación europea (solo dos tantos encajados).

"Creo que esto nos da una buena base para construir", dice satisfecho. Ahora le queda ensamblar las piezas para construir un ataque.

