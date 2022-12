Una selección de lujo: los futbolistas sudamericanos que han ido superando el coronavirus

Han sido nombres emblemáticos los que han salido positvo en medio de esta pandemia que tiene al mundo entero paralizado.

La llegada de la pandemia de COVID-19 paralizó al mundo y afectó a muchos deportistas que, como si estuvieran en el terreno de juego, comenzaron a luchar para salir airosos ante el virus y superarlo.

En Argentina se han contagiado hasta el momento siete de sus más emblemáticos deportistas. El primer caso se conoció el 14 de marzo cuando el futbolista del Fiorentina Germán Pezzella anunció que había dado positivo por COVID-19.

Pezzella superó la enfermedad sin problemas en su domicilio.

"Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas que se revertirá la situación que hoy vivimos", escribió en su Instagram.

El jugador del Juventus Paulo Dybala se contagió al igual que su pareja, la cantante Oriana Sabatini. Notó que "le faltaba el aire" al entrenarse. Después tuvo "tos, cansancio y mucho frío".

En las últimas horas, y ante los rumores de que nuevamente dio positivo en un control, su pareja aseguró que "Dybala no es positivo de vuelta" sino que "nunca dio negativo".

"Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. No queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100 % seguros de las cosas no queremos hablar", precisó Sabatini que permanece en casa con Dybala.

Otro caso es el de Matías Vargas. Ni el futbolista del Espanyol ni el propio club informaron sobre el contagio, pero el entrenador de la selección sub'20 de Argentina, Fernando Batista, reveló que 'el Monito' tuvo coronavirus y que se recuperó totalmente.

"Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy consciente", sostuvo Batista.

Ezequiel Garay, futbolista del Valencia, superó sin grandes problemas su enfermedad también desde su domicilio.

Hugo 'el Loco' Gatti, exportero de fútbol, fue ingresado en Madrid el 24 de marzo por "un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus", según explicó su hijo Lucas.

El 8 de abril recibió el alta y fue trasladado a su casa, donde completó su recuperación.

En Brasil, el primer futbolista contagiado por el COVID-19 fueJonathas de Jesús, del español Elche, fue diagnosticado con coronavirus y el 18 de marzo, en China, el atacante Dorielton Nascimento, del Meizhou Hakka de la segunda división, fue hospitalizado por el COVID-19 en ese país asiático.

En cuanto a deportistas uruguayos, los únicos nombres que trascendieron con el Sars-CoV-2 fueron el del futbolista Leandro Cabrera, defensor del Espanyol, y el del surfista Lucas Madrid, quien representó a su país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Cabrera, de 28 años, fue el primero de los casos en conocerse y según se supo, su contagio se dio junto con el de otros compañeros de equipo como el argentino Matías Vargas y el chino Wu Lei, quienes, al igual que el uruguayo, ya tienen el alta médica.

Entre los deportistas paraguayos, el centrocampista del Sampdoria Edgar Barreto completó a finales de marzo una cuarentena tras haberse sumado a una larga lista de jugadores de la Serie A de la Liga italiana contagiados por el virus.

