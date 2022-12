Usain Bolt sueña con estar entre los 50 mejores futbolistas del mundo

En entrevista con la revista ‘So Foot’, el atleta jamaicano, quien se retirará a final de la temporada, expresó su deseo de convertirse en un jugador con "la ambición de integrar el Top 50 mundial".

El ocho veces campeón olímpico, que había asegurado recientemente estar "al nivel de Wayne Rooney", fue más lejos, según las afirmaciones citadas por la revista mensual francesa.

"Wayne Rooney es un muy buen jugador de fútbol, pero no está al nivel de Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar", explicó Bolt, de 30 años de edad.

"No forma parte de la 'creme de la creme' (de los mejores). Creo que está en el Top 50 mundial. Y yo tengo la ambición de integrar el Top 50 si me dan la oportunidad y tengo la ocasión de jugar regularmente. Si me lanzo en el fútbol, quiero ser delantero que marque al menos 20 goles por temporada", expresó el atleta.

"Espero tener la oportunidad de jugar al fútbol al más alto nivel. Adoro este deporte y eso me ronda en mi cabeza desde muchos años. Estos últimos meses, he hablado con clubes, hay conversaciones, pero nada seguro de que llegue a buen puerto por ahora. Esperamos a ver", prosiguió Bolt.

Bolt aseguró además que está "listo para responder a la convocatoria de Theodore Whitmore (seleccionador interino de Jamaica)" y participar en un Mundial de fútbol.

"Si el Mundial fuese este año, habría sacrificado los Mundiales (de atletismo) en modo: ¿Sabes qué? Es el momento, necesito hacerlo. Me lanzo al fútbol", indicó el deportista.

"El fútbol es un deporte muy exigente físicamente y yo ya no soy joven, pero pienso que puedo jugar bien durante al menos cuatro años", subrayó Bolt.

El atleta confirmó que pasará unas pruebas con el club alemán Borussia Dortmund, con quien comparte la marca deportiva (Puma), en septiembre durante tres o cuatro días.