Valverde sobre el tema Messi-Griezmann: "Antoine estaba acostumbrado a un juego diferente"

El técnico del Barcelona además de hablar sobre su futuro, dejó en claro que entre el argentino y el francés lo que hace falta es encontrar el "timing" y acostumbrarse a sus movimientos.

Ernesto Valverde, aseguró este viernes no estar preocupado por su futuro, tras las críticas por el juego exhibido por su equipo en la derrota liguera contra el Levante 3-1 y el empate 0-0 con el Slavia de Praga en 'Champions'.

Valverde contestó con un escueto y rotundo "no" a la pregunta de si teme por su puesto, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado contra el Celta.

Ante esas críticas, el técnico azulgrana consideró que "hay que aceptar las cosas como son, hemos perdido un partido, hemos empatado otro, hace una semana esto era una autopista sin problemas porque veníamos de ganar seis partidos, veremos esta semana".

Valverde afirmó, además, sentirse respaldado por el club azulgrana: "el otro día estuvimos comiendo con él (el presidente Josep Maria Bartomeu), en ese sentido, el club siempre me ha apoyado, me siento respetado y no tengo ningún problema con eso".

"Lo que tenemos necesidad es de una victoria, venimos de perder un partido con el levante en 6 minutos, necesitamos una victoria y necesitamos retomar esa senda de sumar tres puntos porque sabemos lo que significa perder en este equipo", dijo Valverde.

"Estamos motivados para ello", añadió el técnico azulgrana, recordando que "vamos los primeros en la clasificación (liguera) y queremos seguir siéndolo".

Valverde aprovechó su comparecencia para restar hierro a la supuesta desconexión en ataque de Messi y Antoine Griezmann.

"Tengo la sensación de que todo es más sencillo de lo que parece. Griezmann está acostumbrado a un juego un poco diferente al nuestro", explicó, pidiendo tiempo para la adaptación del francés.

Valverde también se refirió a Ousmane Dembélé, que no acaba de despegar en el equipo azulgrana para afirmar que "es un jugador que cuando tiene la pelota hace cosas tan geniales que queremos haga genialidades en todas las jugadas, es cierto que se tiene que endurecer en determinadas cosas sobre todo cuando recibe el balón de espaldas al contrario".

"Pero, es que encontrar con las cualidades que tiene Dembélé en el mercado mundial es muy difícil, tiene tantas cosas que siempre estamos esperando que estas genialidades aparezcan y aparezcan bien, y cuando lo hacen nos congratulamos de que tenemos un gran jugador, nos da mucho y esperamos mucho más", concluyó Valverde.