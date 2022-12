Vanguelis Marinakis, presidente del Olympiacos, confirmó que está contagiado con coronavirus

El máximo dirigente del equipo de Atenas oficializó la noticia de su padecimiento de la epidemia que sigue cobrando la salud de varias personas alrededor del mundo.

El armador griego y presidente el Olympiacos del Pireo, Vangelis Marinakis, ha contraído el COVID-19, según comunicó este martes él mismo a través de su cuenta de Facebook.

"El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación", señaló Marinakis.

Hasta el momento, se han confirmado 89 casos de coronavirus en Grecia, sin ningún fallecimiento por el momento, aunque una persona está en estado crítico.

Como medida preventiva se ha ordenado la celebración a puerta cerrada de todos los partidos de fútbol y la cancelación de todos los eventos con más de 1.000 participantes.

En ese contexto, se ha decidido aplazar 'sine die' el medio maratón de Atenas previsto para el próximo día 22.

Asimismo, el encendido de la antorcha olímpica se celebrará este jueves sin público.