Vea acá las últimas noticias confirmadas en el mercado de fichajes del fútbol de Europa

La llegada de Keylor Navas, desde el Real Madrid al PSG, de Francia; y la presentación del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández al Sevilla, de España, de lo más destacado. Doce transferencias confirmadas este lunes.

1). El Olympique de Marsella hizo oficial este lunes el traspaso del centrocampista brasileño Luiz Gustavo (32 años) rumbo al Fenerbahçe turco, en el que militará las cuatro próximas temporadas. "Nuestro club cerró un acuerdo con Luiz Gustavo por cuatro años", indicó el club turco en un comunicado. El montante de la operación se eleva a los 6 millones de euros, precisó el Fenerbahçe. Según la prensa turca, Gustavo percibirá un salario anual de 2,7 millones de euros sin contar las primas.

2). El meta costarricense Keylor Navas fichó este lunes por el París SG en un 'intercambio' de porteros, que llevó a su homólogo del equipo parisino Alphonse Areola a aterrizar en el Real Madrid cedido hasta final de temporada. "El PSG está feliz de anunciar la llegada de Keylor Navas a su plantilla", afirmó el club parisino en un comunicado, mientras el Real Madrid da cuenta del traspaso del tico y, por otro lado, precisa que Areola llega a Madrid "cedido hasta junio de 2020" sin opción de compra.

3) El centrocampista ofensivo del Barcelona Rafinha, cedido al Celta en la temporada 2013-2014, volverá a jugar en el equipo gallego, de nuevo, cedido por un año, anunció este lunes el club azulgrana, tras renovar al internacional brasileño hasta 2021. "El FC Barcelona y el jugador Rafinha han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, hasta la temporada 2020/21", informó el Barça.

4) El joven centrocampista español del AS Mónaco Robert Navarro, de 17 años, fichó por la Real Sociedad, anunció este lunes el club del Principado. Luego de marcharse del Barcelona, considerado como un gran talento de La Masía azulgrana, Navarro sólo ha estado un curso en Mónaco. El joven centrocampista español del AS Mónaco Robert Navarro, de 17 años, fichó por la Real Sociedad, anunció este lunes el club del Principado. Luego de marcharse del Barcelona, considerado como un gran talento de La Masía azulgrana, Navarro sólo ha estado un curso en Mónaco. El centrocampista se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el primer equipo del AS Mónaco, en la Copa de Francia el pasado 6 de enero, bajo la dirección de Thierry Henry.

5) El defensa italiano Matteo Darmian se marchó del Manchester United al Parma, donde permanecerá hasta 2023, anunció este lunes el conjunto de la Serie A italiana. Darmian, de 29 años, llegó a Mánchester en 2015 procedente del Torino. Tras un inicio correcto con los 'Red Devils', fue perdiendo peso poco a poco en la jerarquía y jugó muy poco en las últimas dos temporadas.

6) El Sevilla anunció este lunes el fichaje del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández para las próximas tres temporadas procedentes del West Ham inglés. "El Sevilla FC y el West Ham United FC han alcanzado un acuerdo para la llegada al conjunto nervionense de Javier Hernández Balcázar, conocido futbolísticamente como Chicharito", afirmó el Sevilla en un comunicado. El jugador, de 31 años, "firma por tres temporadas", añadió el club andaluz.

7) El director deportivo del Eintracht de Fráncfort confirmó el préstamo por dos temporadas del goleador croata Ante Rebic al AC Milan, y la llegada a cambio del portugués André Silva. "Los dos clubes lograron un acuerdo, si todo va bien André Silva lucirá [el lunes] el águila en su camiseta y Rebic estará en Milán", declaró Fredi Bobic el domingo por la noche tras la victoria de su equipo en la Bundesliga contra el Düsseldorf (2-1).

8) El atacante español Fernando Llorente, libre tras dos temporadas en el Tottenham, firmó el lunes con el Nápoles, anunció el club italiano en un comunicado. El Nápoles no dio detalles del traspaso, pero según los medios italianos habría firmado un contrato de dos años. El atacante español, de 34 años, vistió durante varias temporadas la camiseta del Athletic de Bilbao

9) El Atlético de Madrid completó este lunes la cesión por una temporada del delantero croata Nikola Kalinic al Roma a cambio de dos millones de euros, en una operación que incluye una opción de compra al final de la misma para el conjunto italiano de nueve millones de euros, según las cifras oficiales de las que informó su entidad de destino en su página web.

10) El Ajax ha llegado a un acuerdo con el Alavés español para ceder por un año al defensa argentino Lisandro Magallán, que ha disfrutado de muy pocos minutos en el equipo holandés. El central, que tiene contrato con el Ajax hasta el verano de 2023, llegará al Alavés en calidad de cedido con opción a compra, según el comunicado de la escuadra neerlandesa.

11) El Galatasaray de Estambul anunció este lunes el fichaje en calidad de cedido de Florin Andone, un delantero de nacionalidad rumana, actualmente en el Brighton, que ha desarrollado casi toda su carrera deportiva en España. "Hay acuerdo con el futbolista profesional Florin Andone y el clugb The Brighton & Hove Albion FC para un traslado temporal del jugador para la temporada 2019-2020"

12) El Feyenoord hizo oficial este lunes el fichaje del futbolista argentino Marcos Senesi, que firmó para las próximas cuatro temporadas con el objetivo de reforzar la línea defensiva del club holandés. Senesi, de 22 años y proveniente del San Lorenzo, pasó sin problemas el reconocimiento médico y jugará con el dorsal número cuatro.

