Este viernes, Suiza y Brasil se enfrentarán en el Copa Mundial de fútbol playa FIFA 2021 y usted podrá vivir las mejores emociones del compromiso EN VIVO a través de nuestra señal HD2 y www.GolCaracol.com.

El partido arrancará a las 12:30 de la tarde -hora de Colombia-. Los 16 equipos siguen con el sueño de alzar el trofeo más importante de esta disciplina.

Rusia ya derrotó a Estados Unidos 5-4, en extra tiempo, y sumaron dos importantes unidades. Además, por nuestra señal podrá vivir los siguientes partidos:

24 de agosto

11:00 a.m.: Uruguay vs. Portugal

12:30 pm.: Brasil vs. Bielorrusia