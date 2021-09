Venezuela le ganó 2-1 al anfitrión Lituania, en la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA

La selección de Fútbol Sala de Venezuela comenzó ‘con pie derecho’ su participación en la Copa Mundial de la FIFA de este deporte: 2-1 sobre Lituania.

Los sudamericanos le ganaron al combinado anfitrión de este certamen orbital, con goles de Carlos Sanz y Alfredo Vidal.

Para los locales había marcado Justinas Zarguskas, pero a falta de menos de tres minutos, el venezolano Vidal apareció para darle los tres puntos a su selección.

Con esto, la ‘vinotinto’ sumó tres puntos en la primera fecha del grupo A, que comparten con Kazajistán y Costa Rica.

