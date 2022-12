Venezuela vs. Inglaterra: la final del Mundial Sub-20 en vivo por Gol Caracol HD2

Este domingo, 11 de junio, se jugará la gran final del torneo orbital de los futuros cracks del mundo con la presencia de una equipo suramericano y otro europeo.

Venezuela eliminó a Uruguay, en definición por penaltis, mientras que Inglaterra superó a Italia, en las semifinales del Mundial Sub-20 realizadas este jueves.

El equipo venezolano, que es dirigido por Rafael Dudamel, sigue siendo la gran sorpresa de la cita orbital y será la representación suramericana en la definición.

De esa manera, este domingo se disputará la gran final entre Venezuela e Inglaterra, para conocer el nuevo campeón de la cita orbital de la categoría juvenil.

Gol Caracol HD2 transmitirá la final en vivo y en directo desde las 4:45 a.m, mientras que el duelo por el tercer puesto, Uruguay vs. Italia, se verá desde las 8:00 a.m., en diferido.