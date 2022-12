Ventura pide "disculpas a los italianos", pero por el momento sigue como técnico de la selección

La ‘azzurra’ perdió en el repechaje contra Suecia y por tercera vez en su historia no irá a una Copa Mundo.

Gian Piero Ventura, seleccionador de Italia, se disculpó en rueda de prensa tras no poder clasificar al Mundial de 2018, luego de perder en el repechaje frente a Suecia.

"Quiero pedir disculpas a los italianos. Perdón por el resultado, no por la voluntad que yo puse en el trabajo, pero por el resultado sí", afirmó el entrenador.

Ventura, quedará en la historia como el técnico que no logró clasificar a Italia por segunda vez a un Mundial, algo que no pasaba desde 1958 (en 1930 no aceptaron la invitación al certamen).

Tras este fracaso, se comenzó a especular con su renuncia, algo que desmintió Ventura. "No he dimitido porque todavía no he hablado con el presidente (Tavecchio). En los vestuarios le agradecí a todos los jugadores con los que tuve el privilegio de tener una relación", señaló.



Finalmente, el seleccionador le envió un mensaje a Buffon, De Rossi y Barzagli, quienes anunciaron su retiro de la ‘azzurra’. “Sabíamos que iban a retirarse. El premio clasificar a Rusia. Iba a ser el Mundial de ellos, el de todos, también el mío. Era algo que se podía conseguir y lo siento”, concluyó.