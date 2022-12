Viudas de Chapecoense protestaron en Londres por falta de pagos en su indemnización

Junto a cuatro de las esposas de los jugadores que fallecieron en la tragedia ocurrida, en Medellín, en 2016, estuvo el futbolista Helio Neto, uno de los 6 sobrevivientes.

A meses de que se cumplan tres años de una de las mayores tragedias del fútbol internacional, familiares de las victimas que fallecieron en el accidente aéreo del avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense, el 28 de noviembre de 2016, ocurrido en las montañas de Antioquía; se reunieron en Londres exigiendo una compensación económica.

Publicidad

Del siniestro suceso, que dejó 71 personas fallecidas, fueron 6 los sobrevivientes; dos auxiliares de vuelo bolivianas, tres futbolistas del plantel (Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follmann) y Rafael Henzel, periodista que murió este año producto de un infarto.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

NETO E VIÚVAS PROTESTAM NA SEDE DA AON, EM LONDRES



Quatro viúvas, o zagueiro Neto e mais três advogados participaram hoje, em Londres, de um protesto pedindo justiça e reparação às famílias das vítimas do voo da Chapecoense.#EquipeMais #OesteCapital pic.twitter.com/5OFkmpA1oR — Equipe Mais (@EquipeMais93) September 30, 2019

Uno de ellos, Helio Neto, se reunión junto a las viudas de los jugadores Cléber Santana, Bruno Rangel, Gil, Willian Thiego y Felipe Machado, para protestar en las oficinas de la aseguradora AON, en la ciudad de Londres, el pago de una compensación económica que ellos creen que les corresponde.

Publicidad

Según sus abogados, pudieron lograr documentar una serie de factores, expuestos ante las autoridades competentes, que provocaron el accidente aéreo. "Creemos que hubo muchos errores al contratar un seguro. Todavía no hemos sido compensados, sólo han ofrecido ayuda humanitaria", dijo Aline Machado, viuda de Felipe Machado, en el sitio Globoesporte.

“Aún no nos explicamos por qué bajaron el seguro que ellos tenían con LaMia. Pasaron de asegurarlos por 300 millones de dólares a 25 millones en 2015, cuando AON sabía perfectamente que la aerolínea se dedicaba exclusivamente a transportar equipos de fútbol, con todo el riesgo que ello conlleva”, aseguró uno de los abogados.

Publicidad

Para los familiares de las víctimas, AON es responsable de la evaluación del riesgo del seguro porque tenían conocimiento de las áreas de riesgo por las que el avión sobrevolaría. De esta manera, para no pagar la indemnización, AON afirmó que está póliza no fue cancelada. Pero, según los abogados de las familias, no hubo comunicación sobre el incumplimiento de la póliza a las autoridades locales, lo que hubiese evitado el viaje.