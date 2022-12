“Voy a probar que soy inocente": Paolo Guerrero

El atacante peruano habló para el ‘Canal N’ sobre la sanción que le impuso la FIFA, por el dopaje que arrojó sus pruebas en el partido contra Argentina, y que lo marginó de jugar el repechaje con Perú.

"Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidopaje y nunca tuve absolutamente nada”, expresó Paolo Guerrero, quien nunca había tenido un problema con las pruebas antidoping.

Publicidad

Lea también: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó doblete y Huesca es líder en la segunda división

El delantero del Flamengo, quien está pagando una sanción de 30 días impuesta por la FIFA, estará en juicio en Zúrich, aunque Guerrero hizo un pedido a la FIFA, “para que me anulen esa suspensión y poder estar el partido del 15, no la aceptaron y estoy ahora en el proceso de demostrar mi inocencia".

Por último, expresó su tristeza frente a esta situación. "Esto es muy injusto para mí, me duele mucho, pero nadie me para, es una lucha, sé que voy a probar que soy inocente", finalizó Paolo Guerrero.

Vea también: Sin James Rodríguez ni Cristian Zapata, Colombia llegó a Chongqing para enfrentar a China