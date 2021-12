Vuelve la tensión entre clubes y selecciones: en Europa "amenazan" con no liberar a los jugadores

La Asociación Europea de Clubes (ECA) amenazó con no liberar a los jugadores internacionales para la Copa de África de Naciones (CAN), prevista del 9 de enero al 6 de febrero de 2022 en Camerún.

De acuerdo con un correo al que la agencia AFP tuvo acceso, la razón de esta posible decisión gira en torno a los temores respecto al protocolo sanitario ante la pandemia del COVID-19.

"Por lo que tenemos conocimiento, la Confederación Africana de Fútbol no ha hecho público todavía un protocolo médico y operativo adaptado para el torneo de la CAN", fueron las palabras.

Pero no las únicas. "Por esa razón, los clubes no estarán en disposición de liberar a sus jugadores para el torneo", se lee en el correo electrónico, destinado a la Federación Internacional (FIFA).

Recordemos que no es la primera vez que se genera una situación similar. Y es que si bien esta vez los perjudicados serían los cuadros africanos, meses atrás sucedió con las selecciones sudamericanas.

De hecho, ante la negativa de varios países europeos, más de un combinado se vio en la obligación de llamar a jugadores de otras ligas. Asimismo, una de las jornadas se aplazó por la misma razón.

Por otra parte, unos cuantos liberaron a sus futbolistas, pero bajo estrictas condiciones que, en algunos casos, impidieron que disputaran el tercer partido de Eliminatorias Sudamericanas, con sus respectivos equipos.

Hasta el momento, no se ha tomado decisión final y definitiva con relación a la Copa africana. No obstante, se deberá estar atento, teniendo en cuenta que no sería la primera vez y más en esta nueva ola de contagios que se vive.

