Wason Rentería: “Pensé que estaba interesado en mí el Inter de Milán y era el de Brasil”

Este jueves el exjugador colombiano tuvo una charla con GolCaracol.com vía Instagram y contó algunas anécdotas de su carrera, entre esas su paso al equipo de Porto Alegre.

Wason Rentería dejó en su hoja de vida una amplia experiencia en clubes del fútbol internacional, pero uno en los que más se pudo destacar fue en el Internacional, de Brasil.

Publicidad

Wason Rentería: “Nacional es el equipo de mis amores, me hubiera gustado retirarme allá”

Por esa razón, este jueves, el chocoano habló con el editor de GolCaracol.com, Óscar Ostos, y contó de forma jocosa cómo se dio su paso al elenco de Porto Alegre.

“Fue algo lindo porque yo llegué del Mundial Sub-20, me incorporé al Boyacá Chico y se venía hablando de muchos equipos interesados. Pensé que era el Inter de Milán, y me dijeron que era el de Brasil, y me fui como en septiembre, estaban ya en competencia cuando llegué”, contó Rentería.

Cabe recordar que, Wason estuvo en el Internacional de Porto Alegre durante dos años, entre 2005 y 2006, jugando 46 partidos y anotando 14 goles.

Publicidad

Wason Rentería y su amistad con Neymar: “Me conocía, era como yo, muy extrovertido”

Además, el exjugador colombiano tuvo un éxito importante en el club brasileño, ya que levantó un trofeo internacional Copa Libertadores.