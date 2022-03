Wayne Rooney: “Cristiano Ronaldo, tan bueno y tan molesto al mismo tiempo”

Wayne Rooney siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa sin importar las consecuencias, y al recordar a Cristiano Ronaldo en su etapa como jugador del Manchester United, no dejó cabos sueltos.

En una recopilación de declaraciones hecha por el diario 'The Sun', destacan el nombre del delantero portugués y de Alex Ferguson, quien fue el entrenador de Rooney cuando fue jugador de los 'red devils'.

Publicidad

"Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto" declaró Wayne Rooney en tono de broma.

También recordó los incidentes que se dieron en el partido de Portugal contra Inglaterra, en el Mundial de 2006: "Le gusta tirarse y yo no tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel y le dije: 'No tengo ningún problema con que me expulses', porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo".

Publicidad

De todas formas, eso no afectó la relación entre Cristiano Ronaldo y el ex delantero inglés, que mencionó que eran buenos compañeros: "Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estamos jugando, no me importa, él no es mi compañero pero cuando hemos terminado, somos compañeros de nuevo"

¿Qué dijo Wayne Rooney sobre Alex Ferguson?

Rooney también habló sobre la llamada de Alex Ferguson cuando intentó ficharle por el Manchester United: "Sir Alex Ferguson trató de firmarme cuando tenía 14 años. Estaba hablando por teléfono con mi mamá y mi papá. 'Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte', me dijeron. 'Dile que se vaya a la mier.... Quiero jugar en el Everton', contesté"