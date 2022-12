No, gracias.

Wayne Rooney: "El fútbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto” “Algo que me ha sorprendido es lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes pero, como capitán del Derby, no he recibido ni euna llamada telefónica de la EFL o PFA para