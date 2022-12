Willington Ortiz, liderando ‘un gol por Tumaco’, campaña para ayudar a los más necesitados

Este jueves, el exjugador colombiano habló con GolCaracol.com y comentó de esta iniciativa que tiene junto a otros exfutbolistas, para ayudar al municipio nariñense. Acá le decimos cómo puede ayudar.

El legenadrio Willington Ortiz no se olvida de los suyos en tiempos del coronavirus y lidera una campaña, junto a otros exfutbolistas y paisanos, para ayudar a los más necesitados en Tumaco.

En charla con GolCaracol.com, el exfutbolista contó el porqué de esta iniciativa, y la manera en la que las personas pueden aportar su ‘granito de arena’.

“Esta campaña se llama ‘un gol por Tumaco’, está liderada por exjugadores como ‘Gambeta’ Estrada, Léider Preciado, Carlos Meza, Carlos Rendón, Pablo Armero, y muchos más. Nos dimos cuenta que el municipio está pasando por una situación difícil, muy complicada, porque no tiene la capacidad en hospitales si la gente se enferma, lo otro es que el municipio no tiene agua. Estamos en esta época y no hay agua, es lo mismo que hace 40 años que yo salí de allá, en la situación actual en la que la gente debe estarse lavando las manos”, dijo de entrada Ortiz.

Además, se refirió a que las personas en este municipio nariñense tienen que salir a la calla a rebuscarse su sustento, porque la mayoría tienen trabajos informales.

“El 80 por ciento de la población tiene trabajos informales, porque la gente vive del día a día, del rebusque. Por último, Tumaco es frontera con Ecuador, a nivel terrestre y mar, entonces es difícil el control del paso de la gente y hay muchos contagios. Todo esto es para ayudar al pueblo es con insumos médicos, alimentos no perecederos y que las personas de buen corazón pueden donar algo de dinero”, finalizó.

