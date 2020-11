Willington Ortiz, víctima de robo en Bogotá: “Me sacaron un arma, están buscando dinero como sea”

Willington Ortiz denunció que fue víctima de robo a plena luz del día en Bogotá. Uno de los mejores futbolistas del país, señaló que lo abordaron con un arma de fuego mientras se encontraba en su restaurante, ubicado al norte de la capital.

“Me llaman de un carro y yo me acerco. Me empiezan a decir que había habido un robo, luego un tipo me agarra con un arma y me dice que le dé el dinero. Me sacó la cadena. Yo tuve que sacar la plata y entregarla”, le dijo el histórico jugador a ‘Blu Radio’.

Willington Ortiz, quien hizo historia en equipos como Millonarios, América y la Selección Colombia, señaló que las personas que lo abordaron se hicieron pasar por policías de civil.

“Ya quieren secuestrar a la gente y buscar dinero como sea. Como no les sucede nada (judicialmente) hacen de las suyas y esto es un peligro para el ciudadano y personas de bien”, aseveró.

