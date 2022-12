Willington Ortiz: “Yo creí que las concentraciones para mí habían pasado, pero vea...”

El exjugador colombiano está de cumpleaños, este jueves, y habló sobre el coronavirus, de sus recuerdos como futbolista y hasta se animó a contar anécdotas jocosas.

Willington Ortiz es uno de los máximos referentes del fútbol colombiano y este jueves llegó a 68 años de edad.

Por ese motivo, tuvo una charla con el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, donde contó cómo lo ha pasado en su día, recordó anécdotas de su carrera y mucho más.

Ortiz, de hecho, tocó el tema del coronavirus y de forma jocosa señaló que: “Yo creí que las concentraciones para mí habían pasado, pero vea...”.

Repase acá las declaraciones de Willington Ortiz:

*Su cumpleaños y el coronavirus

“Ya son 68 años, acá estamos en casa, reunidos, juiciosos y nos estamos cuidando, esa es la recomendación, cuídense, lávense las manos, entre todos podemos hacer que esto pase rápido y que acá no hayan listas grandes de muertes. En mi cumpleaños me sorprendió el mensaje de Antony ‘Pipa’ de Ávila, deseándome lo mejor, que lo pasara lleno de salud”.

*Sigue bien físicamente

“Hay que seguir haciendo deporte, porque tuve una lesión de hernia discal y estoy condenado a hacer siempre deporte. Eso me sirve para mantenerme”.

*El gol que más recuerda

“El que le hice a River Plate, en Argentina, ganando ese partido 2-1, con Cali, es el que más está en mi corazón”.

*Equipos que lo descartaron

“A mí me descartaron Pereira, y también tuve un paso por Armenia”.

*Diferencias salariales al tiempo en el que fue futbolista

“La historia es la que está marcando eso, un poquito adelantado, pero eso era lo que me tocaba a mí para lograr que el fútbol colombiano creciera un poco más. Siempre tiene que existir un antes y un después, a mí me tocó el antes”

*Anécdota con Celia Cruz

“En un programa de televisión cuando ella me invitó a bailar, parecía un tonto bailando, ella me decía que em moviera y yo no podía”.