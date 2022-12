Willy Caballero, arquero de Argentina: ''La gente en el país quería que atajara Armani''

El arquero del Chelsea fue muy criticado por el gol que concedió frente a la selección croata y puso al borde de la eliminación al elenco argentino.

Willy Caballero, arquero que arrancó como titular en el cuadro 'gaucho' contra Croacia, por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018, cometió un error que le costó el 1-0 a la albiceleste y a la postre le dio la titularidad a Franco Armani el resto del torneo.

El puesto de Caballero fue muy cuestionado por la prensa y los hinchas de ese país ya que Armani, guardameta de River, venía con un gran nivel y era pedido como inicialista por todos.

En el noticiero 'Sportia', de 'TyC Sports', Caballero se refirió a los sucesos previos al error y luego de este, que culminaron en su suplencia.

"Cometí un error jugando al fútbol. Nos pasa a los jugadores. A mí y a varios arqueros en el Mundial. Terminó en gol y como no habíamos sumado de a tres se convirtió en una catástrofe", dijo el arquero.

Sobre el cambio de portero, comentó: "Sampaoli me lo manifestó antes del partido. Yo ya intuía por los entrenamientos y la prensa, pero tuvo la valentía de decírmelo. Quedó entre nosotros lo que nos dijimos el día antes y desde el primer momento que supe intenté acompañar a Franco".

Para finalizar, reprochó las críticas desmedidas a él y que cayeron mal en su familia. "No entendí mucho por qué me criticaron tanto. Era bastante desmedido, no irrespetuoso, pero desmedido. Después se tornó irrespetuoso cuando cometí el error, pero el que tomaba la decisión era el entrenador. Fue duro para mí, pero más para mi familia, con malos deseos, muy irrespetuoso. Convivimos con ello, pero se cruzó el límite".

