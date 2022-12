Wilson Arias, el cerebro fugado del fútbol colombiano que es DT en Getafe

Este exfutbolista lleva 21 años en España formando divisiones inferiores. Tiene la experiencia y capacidad que ha ganado en un país donde el fútbol base se traduce en títulos mundiales a todos los niveles.

Wilson Alexander Arias Mejía es lo que se podría denominar como un cerebro fugado del fútbol colombiano. Fue jugador de divisiones menores en equipos como Santa Fe y Millonarios, hizo parte de selecciones Bogotá; pero hace 21 años decidió emigrar a España. Su objetivo era el de convertirse en entrenador. Y lo cumplió.

Además de ello, se afianzó durante más de una década como formador en la categorías infantiles del Atlético de Madrid y, desde hace cinco temporadas se dedica a enseñar en las categorías formativas del Getafe.

Conoce el fútbol colombiano y el español. Los ha vivido ambos. El primero dentro de la cancha y el segundo desde la línea.

Hoy, es una voz autorizada para explicar por qué, por ejemplo, ‘La Roja’ ha tenido un proceso exitoso en sus diferentes categorías a nivel mundial. En cambio, por qué países como el nuestro aún no terminan de encontrar un modelo exitoso y sostenible para descubrir jugadores y ayudarlos a crecer.

GolCaracol.com charló con él mientras recorría el Estadio Nuevo Coliseum Alfonso Pérez, del club Getafe, donde este martes Colombia enfrentará a Camerún en juego de preparación para el remate de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 .

Si le pidiera que me hablara de la principal diferencia del fútbol español con el colombiano, ¿cuál sería?

"Sin duda, el fútbol base de aquí es mucho mejor que el de allí. En Colombia estamos bastante lejos en planificación y metodología. Por ejemplo, acá equipos como Real Madrid, Atlético, Getafe o Rayo Vallecano buscan jugadores a través de las escuelas de formación para traerlos al club. Lo primordial para un equipo profesional es sacar niños de sus bases".

Entonces lo que nos falta en Colombia es trabajar con los niños…

"Sí. Digamos que allí es una falencia. Por ejemplo en Getafe tenemos niños desde los siete años que ya están viviendo lo que es y significa el club. Es un proceso y una cultura que los niños van trabajando para arraigarse los colores del club".

¿Cree entonces que en Colombia el talento se descubre mientras que acá se forma?

"Es verdad que en Colombia hay mucho talento, pero la formación no es buena. En cambio en España no hay tanto talento, o no como allá, pero se crea".

¿Qué es lo más importante que hay que enseñarles a los futbolistas desde pequeños?

"El talento siempre hay que dejarlo desarrollar, pero sí hay que enseñarles a trabajar los dos perfiles, a saber perfilarse, tener un buena salida de balón, tomar buenas decisiones, qué hacer cuando el equipo tiene o no tiene el balón. Todos son conceptos que se van trabajando desde las edades tempranas".

Alguien como usted, que entiende el fútbol desde el punto de vista técnico, ¿qué comparación podría hacer de dos jugadores como Andrés Iniesta y James Rodríguez?

"Ellos tienen una formación que se nota en el tema de formación. Por ejemplo, James es un jugador creativo muy talentoso, con buena talla y buen golpeo de pelota, pero la verdad es que aspectos como su pierna derecha la trabaja poco. En cambio Iniesta maneja igual las dos piernas, entonces eso se convierte en un problema técnico para el colombiano que se debió trabajar en una edad temprana".

¿Por qué en Colombia aún no se apuesta tanto como acá en el fútbol base? ¿Por costos económicos?

"Yo no creo que sea un trabajo costoso, sino más bien es un tema de querer hacerlo. Creo que a nivel del fútbol, un jugador se vende por varios millones de dólares a otro equipo y con ese dinero se puede formar varios años una cantera. Es solamente querer. Es lo que pasa acá, que creen en la planificación. Por eso España es campeona en categorías como la Sub16, Sub 17, Sub 19, Sub 20, campeona del mundo o campeona de dos Eurocopas en los últimos años".

¿Y en infraestructura qué tan grandes es la diferencia?

"Sin duda que acá es una ventaja que un chico pueda terminar de entrenar y tomar una ducha, que parece una tontería pero que hace la diferencia. Que haya una oficina que los atienda, una camerino para cambiarse… Esas cosas se vuelven en fundamentales".

A Wilson le gusta su trabajo en España. Lo vive y disfruta a diario, pero su tierra lo llama. Le gustaría poder regresar al país y entrenar en algún equipo, no solo para aportar en materia de divisiones inferiores sino también algún grupo profesional. Lo cierto que es este DT por ahora seguirá siendo un cerebro fugado para nuestro fútbol. Ojalá no por mucho tiempo más.

