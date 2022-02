Wojciech Szczesny: “Me niego a jugar contra Rusia y escuchar su himno; mi esposa es de Ucrania”

El portero polaco del Juventus Wojciech Szczesny mostró este sábado a través de redes sociales su rechazo a jugar ante Rusia en la repesca del Mundial de Catar 2022 ya que se niega a "escuchar el himno de Rusia" en estos momentos.

"Me niego a jugar contra jugadores que eligen representar los valores y principios de Rusia. Me niego a estar en el campo con los colores de mi país y a escuchar el himno nacional de Rusia. Me niego a participar en un deporte que legitima las acciones del gobierno ruso", declaró desde su cuenta de Instagram.

"Mi mujer nació en Ucrania, sangre ucraniana corre por las venas de mi hijo, parte de nuestra familia todavía está en Ucrania, muchos de mis empleados son ucranianos y todos son excelentes personas. Ver el sufrimiento en sus rostros y el miedo por su país me hace entender que no puedo quedarme quieto y fingir que no ha pasado nada", aseguró el guardameta polaco, titular con el Juventus este sábado.

"El momento en el Putin decidió invadir Ucrania, no solo declaró la guerra Ucrania, sino también a todos los valores que defiende Europa: Libertad, independencia y, sobre todo, paz", añadió en su publicación.

"Sé que mi impacto puede ser sólo simbólico, pero pido a la FIFA y a la UEFA que tomen medidas y hagan responsable a la Federación rusa de sus acciones", sentenció Szczesny.