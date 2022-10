Xavi Simons, hizo unas fuertes revelaciones sobre el Barcelona: "No trabajan en el gimnasio"

El Barcelona suma otro capítulo más en su duro presente, tras su temprana eliminación en fase de Grupos de la Champions League, hoy es noticia por las declaraciones del ex canterano neerlandés Xavi Simons, quien reveló sobre la diferencia en el trabajo diario en el equipo 'culé' respecto a otros clubes como el París Saint-Germain.

Simons de solo 19 años, quedó libre del equipo dirigido por Xavi Hernández, luego de haber llegado a las inferiores del conjunto catalán en el año 2010 y en su paso por las categorías menores era destacado entre sus compañeros, siendo un 'diamante en bruto'.

Sin embargo, el París Saint-Germain se le adelantó al equipo español, y fue fichado en 2019, aprovechando que el jugador neerlandés no había firmado un contrato profesional con el equipo 'blaugrana'. Posteriormente, pasó al PSV Eindhoven de su país natal, y ha tenido actuaciones distinguidas, como la de este jueves en la victoria de su equipo 2-0 frente al Arsenal de Inglaterra, en la jornada 5 de la fase de grupos de la Europa League.

Precisamente, tras finalizar el encuentro, Simons, fue consultado sobre su pasado en el Barcelona e hizo una increible revelación: "Créeme, en el Barcelona no se trabaja mucho en el gimnasio, se trabaja con el balón, pero no en el gimnasio. Cuando fui al PSG descubrí que allí trabajaban en el gimnasio, así que tuve que encontrar algo en mí mismo para defenderme durante un partido", comentó el futbolista.

Además, Xavi Simons también comentó una diferencia entre el fútbol francés y el español, algo que también se vio en la adaptación de Lionel Messi en su llegada al conjunto de la capital francesa: "La liga francesa era muy física y vi las diferencias directamente".

Antes de finalizar la entrevista, el jugador también comentó sobre la posibilidad de que pueda hacer parte de la delegación de Países Bajos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que fue incluido en la prelista del entrenador Louis Van Gaal: "Me lo estoy tomando bien, entreno duro y lo doy todo. El fútbol es mi vida. Quién sabe. Es un sueño, quien no quiere jugar un Mundial".

Habrá que esperar si el destino depara que el ex canterano del Barcelona se enfrente a su ex equipo en la Europa League, ya que, por segundo año consecutivo, los españoles no pudieron pasar de la fase de grupos de la Champions y estarán en la segunda competencia más importante de clubes a nivel europeo. La temporada anterior cayó eliminada en Cuartos frente al Eintracht Frankfurt, donde anotó el delantero colombiano Rafael Santos Borré.