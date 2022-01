¿Y Kylian Mbappé? Carlo Ancelotti habló sobre posibles llegadas y salidas del Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, optó por no pronunciarse en nada que se refiera al francés Kylian Mbappé, libre desde el 1 de enero para negociar su futuro para la próxima temporada, y aseguró que no habrá salidas de su equipo en el mercado invernal.

"Hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo", fueron las palabras del entrenador tras ser preguntado por las declaraciones del agente italiano Giovanni Branchini, en 'La Gazzetta dello Sport', y una presunta propuesta de 50 millones de euros del Real Madrid al PSG para realizar ahora la operación.

"Tengo muy buena relación con Branchini que es un amigo italiano, pero prefiero no hablar de esto", añadió. De igual manera, se mostró convencido de que su directiva ya tiene todo planificado para la plantilla del próximo curso. "Es un club que siempre lo hace. Sería poco profesional que un club como el Real Madrid no lo tuviera", sentenció.

Pese a que jugadores como Isco Alarcón o Dani Ceballos tienen propuestas para abandonar el Real Madrid, Ancelotti cerró la puerta de salida. "No tenemos la idea de dejar salir a jugadores en enero porque nadie lo ha pedido y la gestión de la plantilla es bastante buena, todos se entrenan bien y tienen ganas de jugar".