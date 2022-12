¡Y no aprende! Luka Jovic habría incumplido el aislamiento realizando una reunión con amigos

El joven delantero del Real Madrid, compañero de James Rodríguez, habría vuelto a incumplir con el protocolo de sanidad, según la prensa española.

Este domingo trascendió en los medios españoles la información del que el atacante Luka Jovic habría incumplido, nuevamente, el protocolo de seguridad para la prevención del coronavirus.

En ‘Mundo Deportivo’ apuntan que “el delantero serbio del Real Madrid ha puesto en Instagram una foto haciendo una barbacoa con unos amigos en su casa. Viendo la foto, el jugador no incumple con lo que dice el protocolo del Gobierno ya que no se ven más de 10 personas, pero sí que lo hace en lo referido a la distancia entre ellos ya que no hay dos metros entre persona y persona”.

No obstante, poco tiempo después de subir las fotografías, estas fueron bajadas de las redes sociales del joven delantero ‘merengue’.

De otra parte, en el mismo medio también apuntan que, además del incumplimiento, el serbio se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión que lo aqueja su pie derecho, la que no va “tan bien como se esperaba”.