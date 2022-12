¡Y que siga cumpliendo muchos más! Las cinco mejores anécdotas de Faustino ‘El Tino’ Asprilla

Víctor Manuel Osorio, ‘Caremonja’, el mejor amigo de uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol colombiano, le contó a GolCaracol.com, como nunca antes, las imperdibles historias que vivió junto a su ‘pana’.

Bien se podría escribir un libro desde que se conocieron en su natal Tuluá, hace ya casi 40 años, Faustino Asprilla y su “eterno parcero” -como le dice- ‘Caremonja’.

Justamente, su entrañable amigo, en dialogo con GolCaracol.com y en homenaje a los 50 años de vida del ‘Tino’, sintetizó su relación en cinco increíbles e imperdibles anécdotas, nunca antes contadas de esta manera.

Se conocen desde los 13 años. ‘Caremonja’ invitaba al Club Campestre, de Tuluá a jugar fútbol a Asprilla, porque con él en su equipo, eran invencibles. De ahí en adelante, su amistad se forjó entre el Valle del Cauca, Cúcuta, Medellín, Parma, Newcastle, Buenos Aíres, Río de Janeiro, Santiago de Chile y en cuanta ciudad tuvo la posibilidad de jugar uno de los futbolistas más destacados del país.

El regaño que más se recuerda:

“Ya siendo adolescentes, nos reuníamos en la esquina de mi casa a contar chistes, tomarnos alguito y así nos trasnochábamos. Éramos como unos 20 y, con 16 años, nos bajábamos una botella de aguardiente y ya quedábamos prendidos. Entonces yo comencé a remedar a mi papá. Pero todo pasó de la risa al llanto cuando él se dio cuenta y bajó a darme correa. Ahí sacó a todos corriendo”.

La venganza del ‘Tino’:

“Varios de nosotros éramos socios del club campestre de Tuluá y llevábamos como invitado a ‘Fausto’. Pero había una ley absurda que decía que se podía invitar a un amigo y ese mismo amigo solo podía repetir cada tres meses. Entonces yo no podía invitar a ‘Fausto’ cada semana, por lo que entre los socios nos turnábamos la invitada de él, pero el gerente lo hacía sacar siempre.

Pasaron unos seis años, ya ‘Fausto’ era el jugador que brillaba en Italia con Parma y era una figura internacional. Se compró un carro de alta gama y un día estábamos en Tuluá. Salimos a dar una vuelta y pasamos por la casa del que era gerente del club campestre y paramos al frente. Entonces el gerente todo emocionado lo invitó a pasar a la casa y ‘Fausto’, con una sonrisa en el rostro le respondió: ‘no me dejabas entrar al club, ahora si me vas a invitar a tu casa; viejo corrompido’. Nos fuimos riéndonos”.

Balacera en Cartagena:

“En 1997 estábamos en Cartagena. Resulta que ‘Fausto’ salió a rumbear a la discoteca del hotel, pero yo no quise ir y me quedé durmiendo. En esa época, por la situación del país, él andaba con escoltas (yo le decía que tenía guardaespaldas para que él no lastimara a la gente) y a ellos no los dejaron entrar con las armas al sitio, entonces ‘Fausto’ intermedió en el asunto y el portero le dijo que, si quería ingresarla, debía estar descargada. Entonces ‘Fausto’ la cogió, la vacío echando tiros al aire y dijo: ‘ahora sí puedo entrarla’. En ese momento estaba pasando un carro de la Policía y llegaron todas las autoridades. ‘Fausto’ salió corriendo y se encerró en la habitación. A las 5 de la mañana mi papá me llamó a preguntarme dizque en que estación de Policía estábamos, porque había visto en las noticias que Faustino había armado una balacera con los amigos, en Cartagena. Entonces yo me levanté a recriminarle lo sucedido y nos tocó salir a escondidas. El hombre me llevo obligado para San Andrés y yo casi quedo desempleado porque al otro día trabajaba”.

La rumba frustrada, en Milán, con las mejores modelos de Europa

“Una vez me llevó a conocer a Calisto Tanzi, quien era el presidente de la empresa Parmalat y dueño del equipo. Era un tipo que en ese momento tenía una fortuna de 20 mil millones de dólares. Entonces llegó, aterrizó el helicóptero con sus guardaespaldas, saludó a ‘Fausto’ y a quiénes estábamos ahí con él. Cuando tocó mi turno, yo, como sabía que no entendía español, empecé a ‘mamarle gallo’. Le tomé la mano y comencé a hablarle rápido: ‘Hola viejo malparido, por qué mantiene a mi amigo corriendo pa’ arriba y pa’ abajo. Lo está negreando. Viejo ‘hijuepuerca’ por qué no me presta más bien plata. Viejo corrompido, sinvergüenza que me tiene a este muchacho sudando la gota’. Y él solo me miraba y se reía. ‘Non capisco’ (no entiendo), decía.

Entonces ‘Fausto’ me miraba y me abría los ojos como si se le fueran a salir. Acto Seguido, Calisto Tanzi le preguntó qué era lo que yo le había dicho y él le respondió en italiano, que, supuestamente, yo estaba muy emocionado de conocerlo a él, porque yo admiraba mucho la leche y todo el proceso que tenía Parmalat con sus lácteos.

Luego de esto el viejo me abrazó y resulta que, después se van todos en el helicóptero de Calisto Tanzi a rumbear a Milán y a mí, que supuestamente me gustaba Parmalat, me dejaron en un recorrido de cuatro horas por la fábrica conociendo todo el proceso de la leche. Mientras yo veía cómo se hacía un helado, los otros estaban de fiesta con las mejores modelos de Europa.

‘El Tino’ y ‘Caremonja’, cara a cara por una mujer:

“Solo una vez nos peleamos y fue porque me robó una enamorada. Fue por ahí hace 20 años. Nos fuimos a celebrar un 24 de diciembre a Buga. Después de festejar nos fuimos para la finca y ‘Fausto’ me dijo que fuera con ella. Allá llegamos y ya estábamos muy borrachos. Entonces resulta que, entre trago y trago, ‘Fausto’ me robó a la enamorada y se le llevó por allá a darle besos. Yo me di cuenta y hubo una confrontación. Pero la pelea nos duró por ahí tres horas. La vieja se fue, se nos bajó la ‘rasca’ y listo”.

